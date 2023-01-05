Sertrans’tan yapay zekâ destekli WMS yazılımı

Sertrans Logistics, sektöründeki ilk yapay zekâ destekli WMS yazılımı ‘Akıl İşi’ni müşterilerinin hizmetine sundu. Yeni yazılım sayesinde ürün toplama sürecinde en kısa mesafe yapay zekâ tarafından belirleniyor ve bu sayede sipariş edilen ürün en kısa sürede paketleme sürecine giriyor. Akıl İşi aynı zamanda ERP sistemleriyle, e-fatura entegratörleriyle, e-ticaret platformlarıyla kolayca entegre olabiliyor. Akıl İşi, firmaların kullanımına sunduğu arayüzlerle de stok ve siparişlerin grafik destekli raporlarla takibini mümkün kılıyor, verilen e-ticaret lojistiği hizmet performansının da firmalar tarafından izlenebilmesini sağlıyor.

“Sektörümüzün sayılı Ar-Ge merkezinden birine sahibiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Sertrans Logistics Yönetim Kurulu üyesi Batuhan Keleş, e-ticaret dünyasında Akıl İşi'nin çok önemli bir görevi üstleneceğini vurguladı.

Akıl İşi'nin kendi iç yazılımları olduğunu belirten Keleş, devamında şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na akredite, sektörümüzün sayılı Ar-Ge merkezinden birine sahibiz. Birçok noktada ihtiyaç duyduğumuz çözümleri kendi içimizde geliştirme imkânımız var. E-ticaret lojistiği alanında ihtiyaç duyduğumuz önemli bir çözümü de Ar-Ge ekibimiz kısa bir süre önce müşterilerimizin hizmetine sundu. ‘Akıl İşi' olarak adlandırdığımız bu yazılım sayesinde ürün toplama sürecinde en kısa mesafe yapay zekâ tarafından belirleniyor ve bu sayede sipariş edilen ürün en kısa sürede paketleme sürecine sokuluyor. Ayrıca gerek ERP sistemleri, gerek e-fatura entegratörleri, gerek e-ticaret platformlarıyla kolayca entegre olabilen Akıl İşi, en büyüğünden en küçüğüne e-ticaret pazarında yer alan tüm firmalara hizmet verebilir noktada.”

“Hata kabul etmeyecek bir süreçten geçiyoruz”

Pandeminin etkisiyle ortaya çıkan e-ticaret oranlarındaki büyüme etkilerinin hâlâ devam ettiğini ve e-ticaret operasyonlarında ciddi bir artışın yaşandığını kaydeden Keleş, “Bunun yansımalarını e-ticaret operasyonlarındaki ürün çıkış sayılarında çok net görüyoruz. E-ticarette toplam hacmin neredeyse üçte ikisi yılın son çeyreğinde yaşanıyor. Bu noktada yılın en yoğun döneminden geçiyoruz ve operasyonel süreçlerde hata kabul edilmeyecek bir süreç söz konusu. Bu süreci yönetebilmek ciddi bir tecrübe gerektirdiği gibi, sağlam bir teknolojik altyapıya da ihtiyacınız var. Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği yazılım bu anlamda çok önemli. Bu tür teknolojik altyapıların gelişiminin, önümüzdeki dönemde ülkemizin e-ticaret pazarındaki büyümesinde tetikleyici unsur olacağına inanıyoruz.” dedi.