SeturTech, dijital kanal cirosunu 4’e katladı

Setur'un 2021'de hayata geçirdiği markası SeturTech, yurt dışı yatırımlarla faaliyet alanını genişletti. Yüzde 70'i, 30 yaş ve altında olmak üzere toplam yaklaşık 100 kişilik bir ekiple yol alan marka, inovatif çalışmalarla turizmin dijitalleşmesinde rol oynuyor.

Setur Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Lideri Nilay Azizoğlu, şirketin teknolojik dönüşümde 2017'den bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Merkezi'ni 2021'de SeturTech markası altına alarak faaliyetlerini hızlandırdığını belirterek, turizmin dijitalleşmesi vizyonuyla bir çok alanda projelere imza attıklarını söyledi.

Yapay zeka alanında doğal dil işleme, büyük dil modelleri, üretici yapay zeka, görüntü işleme ve derin öğrenme başlıklarında uzmanlık sağladıklarını kaydeden Azizoğlu, "SeturTech olarak ulusal ve uluslararası arenada birçok proje gerçekleştirdik. AR-GE tarafında en önemli projemiz olan ve seyahat deneyimini uçtan uca destekleyen bir platform oluşturmayı hedeflediğimiz SmartTravel projemiz, AB CelticNext ve TÜBİTAK desteğini aldı. SeturTech liderliğinde 4 ülke ve 13 ortak ile yürütülen proje 2023 sonunda uluslararası arenada onaylandı. Yapay zeka alanında geliştirdiğimiz ChatGPT destekli Seyahat Asistanı uygulaması turizm sektöründe ve Türkiye'de son kullanıcı deneyimine sunulmuş OpenAI destekli ilk asistan özelliğini kazandı." ifadelerini kullandı.

Ürün ve hizmetlere yönelik çözüm sunma

Azizoğlu, şirketin ürün ve hizmetlere yönelik çözüm sunma hedefiyle gelişimine devam ettiğini belirterek, yapay zeka tabanlı Akıllı Öneri Sistemi'nin de Setur.com.tr ve Setur mobil uygulaması üzerinden ziyaretçilere uygun öneriler sunduğuna işaret etti.

Müşteri deneyimini sürekli geliştirmeye odaklandıklarına dikkati çeken Azizoğlu, "Yazılım teknolojileri odağında seyahat ürünlerini birçok farklı kanal üzerinden sunduğumuz çözümler ile hayata geçiriyoruz. Setur.com.tr, Setur mobil uygulaması, SeturBiz kurumsal seyahat uygulaması, Shopandfly işbirliği gibi farklı kanallar üzerinden seyahat ürünlerini en hızlı ve etkin şekilde sunmayı ve müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Azizoğlu, geliştirdikleri "Loyalty" uygulamasının yaygınlaşmasıyla müşteriye özel çözümlerin sunulmasının ve kişiselleştirilmiş deneyimlerin artacağını aktararak, "En önemli kazanımlarımız müşteri deneyiminin sürekli gelişmesi ve müşteriden gelen taleplerin daha etkin hizmet sağlanmasıyla daha hızlı çözülmesi oldu. Bu dönüşüm yolculuğunda Setur'un müşteri sayısını yaklaşık 8 katına, dijital kanal ciro payını ise 4 katına çıkarmaya destek olduk." değerlendirmesinde bulundu.

SeturTech'in her yıl sürekli büyüyen genç ve enerjik bir ekibe sahip olduğunu kaydeden Azizoğlu, genç yetenekleri bulmaya yönelik Rotam Setur Staj ve Control Future adlı projeler yürüttüklerini belirtti.

Azizioğlu, yaklaşık 100 kişilik SeturTech'te ekibin yüzde 70'inin 30 yaş ve altında olduğu bilgisini paylaşarak, "2024 yılında, verimlilik odaklı çözümleri yeni hizmetlere ve yeni kanallara entegre etmeye odaklanacağız. Müşteriyi daha iyi tanıyan ve müşteriye özgü kişileştirilmiş deneyimler sunan yazılım, CRM ve yapay zeka çözümleri üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.