Sova, ‘Farmarack’ ve ‘Dynamic!’ ile fark yaratacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Market ekipmanları ve mağaza donanımı alanlarındaki tecrübe ile mağazalar ve ürünler tasarlayıp, müşteri algısı, ergonomi ile perakende matematiğini bir araya getirerek müşterilerine yenilikçi çözümler sunan Sova, geliştirdiği ürünler ve yeni markaları ile büyümesini sürdürüyor. 2020 yılında faaliyete başladıktan sonra yakaladıkları ivmeyi korumaya gayret ederken sektörün ihtiyaçlarına da dikkat ettiklerini belirten Sova Kurucu Ortağı Oğuz Vardar, “Kuruluşumuzdan bu yana elde ettiğimiz kazancı şirketimizin büyümesi adına kullanırken güzel bir ivme yakaladık. Sova markasının sektörde isminin duyulması adına yaptığımız çalışmalar karşılık bulmaya başladı. Bu alandaki faaliyetlerimizi sürdürürken sektörde ihtiyaç duyulan iki ürün için geliştirme çalışmalarını tamamladık. Bu ürünleri mevcut projelerimizde kullanırken, pazarlama faaliyetlerine de başladık. Bu kapsamda ‘Farmarack’ ürünümüz ile eczanelerde kullanılan çekmece sistemleri için yerli bir alternatif geliştirdik. Mevcutta ithal olarak getirilen ve kullanılan bir ürünü yerlileştirerek ekonomimiz adına ithal ikame katkısı yaptık” dedi.

“Distribütörlük teklifleri geldi”

Geliştirdikleri bir diğer olan ‘Dynamic!’ modüler raf sisteminin çok beğenildiğini ve bu ürünün ihracatta da ellerini güçlendirdiğini belirten Vardar, “Dynamic! Tamamen modüler olarak tasarlanan ve hiçbir cıvata kullanmadan kurulumu yapılabilen bir çözüm olarak projelerimizde yerini aldı. Sadece bir sektörde değil perakendenin olduğu her sektörde kullanılabilir bir ürün olarak beğeni topladı. Bu ürünümüzün farklı alanlarda kullanımı adına geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Örnek vermek gerekirse orta ve üst segmetteki evlerin giyinme odalarında bir çözüm olması adına Dynamic!’i tasarım ekibimiz geliştiriyor. Süreç kapsamında inşaat şirketleri ile görüşerek ürünümüzün konut projelerinde yer alması adına çalışmalara başladık. Ayrıca ABD’den gelen bir talebi değerlendiriyoruz. Bölgedeki bir firma aracılığı ile bu ürünü evsel kullanıma uygun biçimde popüler pazaryerleri ile piyasaya sunacağız. Hem Farmarack hem de Dynamic! için Avrupa’dan gelen distribütörlük taleplerini de değerlendiriyoruz. Kısaca bu dönemde kendi markalarımızın güçlenmesine ağırlık verdik diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Katma değeri yüksek projelere odaklandık”

Geliştirdikleri iki ürünün pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra rutindeki mağaza projelerinin de devam ettiğini belirten Vardar, “Projelerimizde yüzde 50 iç piyasa yüzde 50 ihracat olarak çalışıyoruz. Sova Retail MNE isimli bir şirket kurarak Karadağ’da faaliyetlerimize başlamıştık. Yurtdışı operasyonlarımızı oradan yönetirken yurt içi operasyonları Bursa’dan idare ediyoruz. Yurt dışında İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Katar, Suudi Arabistan, Polonya başta olmak üzere bir çok ülke pazarlarında yer alıyoruz. Bununla birlikte ülkemizde de daha niş sayılabilecek alanlarla katma değeri yüksek projeleri odağımıza aldık. Müşterilerimizin bizi yönlendirmesi de gelişimimize doğrudan katkı sağladığı gibi iyi bir tasarım ekibine sahip olmanın avantajını da kullanıyoruz. Mevcut kadromuz ile ciromuzun 4 katına ulaşabilecek yapıya sahibiz. Sınırlarımızı test etmeyi seviyoruz. Perakende mağazacılığın olduğu her alanda yer alırken yeni ürünler geliştirmeye de devam edeceğiz” dedi.