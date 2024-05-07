S&P'den Türk Telekom'a 'kredi notu' sürprizi

S&P Global, Türk Telekom'un kredi notunu B'den B+'ya yükseltti ve Şirket'in ihrac edeceği 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvilleri ön not olarak BB- verdi.

S&P değerlendirmesinde, "Yine de, Şirket nakit akışının neredeyse tamamını ülkede sağladığı için, Türk Telekom'un notları Türkiye'ye ilişkin talep edilmemiş T&C değerlendirmemiz olan 'BB-'yi aşamaz. Bu nedenle, Türk Telekom'a ilişkin uzun vadeli ihraççı kredi ve ihraç notlarımızı 'B'den 'B+'ya yükselttik ve şirketin önerilen 500 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvillerine ön 'BB-' ihraç notumuzu verdik. Ayrıca mevcut borca ilişkin uzun vadeli ihraççı ve ihraç notlarımızı pozitif etkilerle Kredi Notu İzleme'ye (CreditWatch) aldık" dedi.