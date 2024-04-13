Stellantis, Archer ile işbirliğini genişletiyor

Stellantis, ulaşımın her alanına yatırım yapmaya devam ediyor. Bir yanda yenilikçi teknolojilerle binek ve hafif ticari araçlarını otomotivin geleceğine hazırlayan Stellantis, diğer taraftan da alternatif mobilite çözümlerine yatırım yapıyor. Bu kapsamda şirket, şehir içinde dikey şekilde kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak (eVTOL) geliştiricisi Archer Aviation Inc. ile işbirliğinin kapsamını genişletiyor.

2020 yılından bu yana çeşitli işbirliği girişimleri ile stratejik ortağı olduğu Archer'ın 8,3 milyon hisselik açık piyasa satın alımını tamamlayan Stellantis, böylece 2025 yılından itibaren pazara sunulması planlanan eVTOL projesine ne kadar güvendiğini gözler önüne serdi.

Ayrıca Stellantis, Ocak 2023'te Archer'ın Midnight uçak modelinin sözleşmeli olarak seri üretimini hedeflediğini açıkladı.

Archer'ın Gürcistan'daki yüksek hacimli üretim tesisinin ilk aşamasının inşaatı bu yılın sonuna doğru tamamlanacak şekilde hızla devam ediyor. Projenin ilk aşaması, yılda 650 adede kadar uçağın üretimini desteklemek üzere tasarlandı.

Stellantis, 2020 yılından bu yana çeşitli işbirliği girişimleri ile Archer’ın stratejik ortağı ve 2021 yılından bu yana da yatırımcısı konumunda.

Archer, bu süre boyunca eVTOL uçağını tasarlama, geliştirme ve ticarileştirme noktasında Stellantis'in köklü üretim, tedarik zinciri ve tasarım uzmanlığından yararlanmaya devam edecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Archer, havacılığın elektrikliye geçişinde öncü olarak kendini kanıtladı ve birlikte bir sonraki ulaşım devrimini başlatabileceğimize inanıyoruz. Stellantis'in son hamlesi, Archer'ın ekibine olan güvenimizin ve ortaklığımız sayesinde ilk elden gördüğümüz ilerlemenin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Archer Kurucu ve CEO’su Adam Goldstein ise dünyanın gökyüzü ulaşım şeklini değiştirmenin eşiğinde olduklarını belirterek, "Archer ve Stellantis olarak, kentsel ulaşımı yeniden tanımlamak, dünya şehirlerine ve hissedarlarımıza muazzam bir katma değer sunmak ve karşılaşabileceğimiz fırsatları değerlendirebilmek için birlikte çalışıyoruz." yorumunu yaptı.