Stellantis, Ayvens'e 500 bin araç satacak

Stellantis, kiralama ve filo yönetim şirketi Ayvens ile gelecek üç yıl içinde Avrupa genelinde 500 bine kadar araç satmak üzere milyarlarca euroluk bir çerçeve anlaşmasına vardığını duyurdu.

Stellantis, anlaşma kapsamında Ayvens'in iştiraklerinin Avrupa genelindeki uzun vadeli kiralama filosu için araçları satın alacağını ve ilk teslimat hacimlerinin 2024'ün ilk yarısında başlamasının beklendiğini söyledi.

Chrysler, Jeep ve Fiat gibi markaların sahibi olan Stellantis, 2024 için planlanan hacimlerin ötesinde sipariş miktarı, bileşimler ve teslimat tarihleri dahil olmak üzere anlaşmanın belirli ayrıntılarının filo gereksinimlerine ve talebe bağlı olarak iki şirket arasında esnek bir şekilde kararlaştırılabileceğini söyledi.

Ayvens'in müşterilerine Alfa Romeo, DS Automobiles, Fiat, Opel, Peugeot ve Vauxhall gibi markaların sunulacağı belirtilen açıklamada, marka mevcudiyetinin gelecekte Stellantis'in tüm portföyünü kapsayacak şekilde genişletilebileceği ifade edildi.

Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares, anlaşmanın Ayven'in müşteri tabanının daha sürdürülebilir mobilite seçeneklerini tercih etmeye yönelik aşamalı geçişine yardımcı olacağını vurguladı.

Ayvens, çoğunluğu Fransız kredi kuruluşu Societe Generale'e ait bir iştirak olan ALD Automotive'in geçen yıl filo yönetimi ve mobilite şirketi LeasePlan'i satın almasıyla kuruldu.