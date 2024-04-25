Suwen’den 2,5 milyar lirayı aşkın ciro

Suwen Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuru ile 2023 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim (KİEP) sektörünün en hızlı büyüyen markalarından biri olan Suwen’in enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş finansal sonuçlarına göre 2023 yılı konsolide hasılatı bir önceki yıla göre yüzde 42’lik artışla 2 milyar 504 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılının başında, 1,8 milyar TL ciro hedefleyen Suwen, enflasyon muhasebesi düzeltmeleri öncesi verilere göre, yüzde 118 oranında büyüme ile 2 milyar TL üzerinde bir ciroya ulaştı.

Böylece hedeflerinin üzerinde bir büyüme gerçekleştiren Suwen, yurtiçi mağazacılıkta yüzde 39’luk ve e-ticaret kanalında yüzde 73’lük ciro artışı gerçekleştirdi.

Yurtiçi mağazacılık cirosundaki artış temelde, birebir mağazalardaki yüzde 29’luk ciro artışı ile gerçekleşti. Fatura sayısındaki yüzde 15’lik ve ortalama fatura tutarındaki yüzde 12’lik artış, birebir mağazalardaki ciro büyümesini destekleyen unsurlar oldu.

Yurt içinde ve dışında mağaza yatırımlarını sürdüren Suwen, geçen yıl yurtiçinde açtığı 18 mağaza ve yurt dışında 10 ülkede açtığı 14 yeni mağaza ile toplam 190 mağazaya ulaştı. Cironun yüzde 84’ü yurtiçi mağazacılıktan, yüzde 12’si e-ticaret kanalından ve yüzde 3’ü yurt dışı mağazacılıktan elde edildi.

Cirodaki büyüme yanında Suwen, 2023 yılını, yüzde 21,8 oranında FAVÖK marjı ile tamamladı. 2023 yıl sonunda 192 milyon TL net kâr elde eden Suwen, karlı operasyon yapısı ve güçlü bilançosu ile seneyi 122 milyon TL net nakit pozisyonu ile tamamladı.

“57 mağaza için bayi sözleşmeleri imzaladık”

Bu finansal başarıda marka bilinirliğindeki artışın etkisiyle müşteri sayısındaki artış ve adetsel büyümenin önemli rol oynadığına işaret eden Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, şunları söyledi: “2023 yılı, Suwen olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörümüzde global bir marka olma yolunda stratejik adımlar attığımız bir yıl oldu. İç piyasada ve ihracat kanalında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakaladık. Yeni pazarlara açılarak Suwen kalitesini daha fazla insana ulaştırdık. Önümüzdeki 5 yıllık iş planına yönelik olarak 11 ülkede toplamda 57 mağaza için bayi sözleşmeleri imzaladık. Elde ettiğimiz bu finansal başarı uyguladığımız doğru stratejilerin, sektör tecrübesine ve pazar anlayışına sahip güçlü yönetim ekibimizin ve elbette profesyonel, işlerinde uzman çalışanlarımızın eseri.”