TeamSec CEO’su Köroğlu, alternatif finansmanın önemine dikkat çekti

TeamSec'in Kurucusu ve CEO'su Esad Erkam Köroğlu, şirketlerin işlerini finanse etmek için banka kredilerine ek veya alternatif kanalı olarak menkul kıymetleştirmeyi kullanabileceğini söyleyerek “Varlık tabanlı bu finansman yöntemi, şirketlere finansman kaynaklarını çeşitlendirmelerine veya tamamen yeni bir refinansman kaynağı oluşturmalarına yardımcı oluyor.” dedi.

TeamSec’in şirketlere hiçbir maliyet oluşturmadan ve günler içinde menkul kıymetleştirme süreçlerini tamamlayabilecekleri bir çözüm paketi sunduklarını söyleyen Köroğlu, TeamSec’in TÜBİTAK destekli, “TeamSec Securitization as a Service” altyapısının banka ve şirketlere kredi ve alacaklar gibi bilançolarının aktif tarafında bulunan varlıklarının transfer edilebilir hale getirilmesine olanak sağladığını dile getirdi.

Köroğlu süreci şöyle anlattı: “Yani şirketin veya bankanın sahibi veya yöneticisi bilançosunda kıymetli gördüğü varlıkların gelecekteki nakit akışlarını Borsa İstanbul’da işlem gören alınıp satılabilen Türk Lirası finansal enstrümanlara menkul kıymetleştirme sayesinde çevirebiliyor. Ülkemizde bu zamana kadar bu altyapı ve teknoloji herhangi bir bankada bulunmadığından bir kurum veya şahıs da bunu yurt içindeki bankalardan isteme imkânına sahip değildi. Artık 'Teamsec Securitization as a Service' altyapısı sayesinde hem bankalar hem de şirketler bilançolarında bulunan varlıkların gelecekteki nakit akışlarını kolaylıkla menkul kıymetleştirebiliyor.”

Son 20 yılda Türkiye sermaye piyasalarında yaklaşık 25 milyar TL’ye yakın yurt içi piyasada TL cinsi menkul kıymetleştirme olduğunu belirten Köroğlu, “Bunun 18 milyar TL’sine yakını bizzat 2018 yılından bugüne benim de içinde olduğum veya kuruluşunda yer aldığım yapılar/şirketler üzerinden yapıldı. Yani son 5 yılda ülkemiz sermaye piyasalarının yapmış olduğunu TL ihraç tutarını yaklaşık 2,5 kat artırdık. Sadece 'TeamSec as a Service' teknolojisi üzerinden 2023 yılında şirket ve finansal kuruluşların likidite yönetimleri için 6 milyar TL’yi aşkın menkul kıymet ihracı gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Menkul kıymetleştirmenin payı binde 3

Köroğlu, Türkiye’de tüm finansal varlıklar içinde menkul kıymetleştirmenin payının binde 3 olduğuna işaret ederek “Bize benzer ülkelerin ortalamasına baktığımızda bu oran yaklaşık yüzde 12 iken, gelişmiş ise yüzde 40’ın üzerinde seyrediyor. Bu gerçeklik doğrultusunda yeni TL enstrümanlar geliştirilmesinin elzem olduğu aşikardır. Öte yandan TL ürün kısırlığı ülkede sadece TL’nin mevduat ve kredi arasında kalması sonucunu doğurmuş, alacak ve kredilerin menkul kıymetleştirilmesi olmadığı için TL’nin sayısız defa sistem içinde döndürülmesi sağlanamamıştır. Bu gerçekleşmeden Türkiye ne yazık ki hiçbir zaman gelişmiş bir sermaye piyasalarına sahip olamayacaktır. Günün sonunda bizim amacımız her zaman TL’ye talep doğurmak olacaktır. Bunun en iyi ve verimli görünen yöntemlerinden birisi de TL menkul kıymetleştirmedir.” dedi.