Tether ve Gürcistan’dan mutabakat zaptı

Tether.to’yu geliştiren Tether, Gürcistan hükümetiyle bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. İmzalanan iş birliği Gürcistan’ı eşler arası ve blokchain teknolojisi için bir merkez olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

Gürcistan ile blockchain ve eşler arası teknoloji iş birliği mutabakat zaptı imzalayan Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, “Gürcistan hükümetiyle yakın iş birliği adımı atarak, eşler arası teknoloji kullanımı için gelişen bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği, yalnızca Tether için önemli bir kilometre taşını işaret etmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel olarak şehirler ve uluslar için öncü bir altyapı ortağı olarak konumunu güçlendiriyor. Sürekli gelişen bir dijital ortamda Tether, değişimi kucaklama ve tekliflerini çeşitlendirme ihtiyacının farkında ilerliyor. Kripto para birimlerinin potansiyeline dair derin bir anlayışa sahip olan Tether, şehirleri güçlendirmeyi ve Bitcoin gibi blockchain teknolojilerinin yanı sıra Keet ve Holepunch gibi eşler arası teknoloji çözümlerinin benimsenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.” dedi.

Girişimlere özel bir fon kurulacak

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Irakli Nadareishvili, açıklamasında Tether'in Gürcistan'a yatırım yapmakla ilgilendiğine değindi. Bu amaçla şirket, blockchain teknolojilerinin geliştirilmesine yardım sağlamak ve Gürcistan'ı teknolojik girişimler için cazip ekosisteme sahip bir ülke olarak konumlandırmak amacıyla yerel girişimler adına özel bir fon oluşturacak. Bakan Yardımcısı, “Ülkemizde yerel blockchain teknolojilerinin gelişmesine ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin Gürcistan'da tanıtılmasına katkıda bulunacak olan blockchain teknolojisiyle ilgili eğitim alanında da iş birliği konusunda mutabık kaldık.” dedi.

Nadareishvili, iş birliğinin yerel girişim ekosisteminin daha da gelişmesi için önemli bir teşvik olacağını da sözlerine ekledi. Anlaşma kapsamında blockchain ekosisteminin büyümesini hızlandırmak amacıyla blockchain tabanlı hizmetler geliştiren girişimlere yatırım ve hibe sağlamak için özel bir fon kurulacak. Söz konusu fon, uluslararası iş birliklerini teşvik etmeyi, mevcut girişimler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve inovasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında blockchain eğitimi de dahil edildi

Tether ve Gürcistan hükümeti, eğitim programları ve girişimleri geliştirmek için de bir adım attı. Bu kapsamda, Gürcistan’ın teknoloji üniversitesi ve araştırma merkezlerinden biri olan BTU ile önceden duyurulan iş birliği de dahil olmak üzere yerel akademik kurumlarla yakın bir şekilde çalışacak. Anlaşma, öğrencileri ve profesyonelleri, blokzinciri teknolojisi, sabit paralar ve eşler arası sistemler gibi alanları kapsayan kripto para birimi endüstrisinde başarılı olmak için gereken bilgi ve becerilerle donatmayı hedefliyor.