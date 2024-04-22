Tosyalı, sürdürülebilir Türkiye'ye odaklandı

Tosyalı'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 faaliyet dönemini kapsayan raporda, "Karbonsuz Çelik", "Sorumlu Ekosistem Yönetimi" ve "İşin Geleceği" olmak üzere üç farklı başlık altında yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları yer alıyor.

Rapora göre, 2022'de Kapsam-1 ve Kapsam-2 emisyonları ele alınarak yapılan yoğunluk hesaplaması sonucunda Tosyalı, Türkiye operasyonlarından kaynaklı sera gazı yoğunluğunu yüzde 26 azalttı.

Tosyalı ayrıca Türkiye'deki operasyonlarından kaynaklanan sera gazı salımlarını bir önceki yıla göre yüzde 21 azaltarak yaklaşık 281 bin ton sera gazı salımını önledi.

Tosyalı'nın sıfır atık, döngüsel üretim ve geri kazanım gibi birçok alandaki çalışmalarıyla Türkiye operasyonlarındaki geri dönüştürülen tehlikesiz atık miktarı da yüzde 99,9'a ulaştı.

"Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak ilham vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirket olarak karbonsuz, yeşil çelik üretiminin mümkün olduğuna inandıklarını ve bunun için değer yaratan yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Tosyalı, mevcut tesislerinde ve yeni tesislerinde yaptıkları tüm yatırımların odağında sürdürülebilirlik olduğunu aktararak, daha az karbon salımı yapan, daha az su ve enerji harcayan, yenilenebilir enerji kullanan, üretken ve verimli tesis altyapıları oluşturduklarını kaydetti.

Emisyonlarını ürün bazında hesaplayarak uluslararası sertifikalarla belgelendirdiklerini anlatan Tosyalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeşil çelik ürünlerimizle AB Yeşil Mutabakat kapsamında 2026'da başlayacak sınırda karbon düzenleme mekanizmasına şimdiden hazırız. Kapsam-1 ve Kapsam-2'den sonra bu raporda ilk defa Kapsam-3 emisyonlarımızı da hesaplayarak, tüm iş süreçlerimizde emisyonlarımızı daha da düşürme kararlığımızı ortaya koyduk. Teknoloji, inovasyon, dijitalleşmenin yanı sıra döngüsel ekonomiye, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak, sürdürülebilir yaşam için tüm endüstrimize ve paydaşlarımıza ilham vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Artan üretime rağmen su tüketimi yüzde 11 oranında azaltıldı

Su tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak, kapalı devre sistemler, çeşitli deşarj yöntemleri ve proses suyunun soğutma kuleleri ile yeniden soğutularak kullanımı gibi birçok projeyi hayata geçirmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Tosyalı, şirketin, bu projeler sayesinde 2022'de artan üretim miktarına rağmen bir önceki yıla göre su tüketiminin yüzde 11 azaltıldığına işaret etti.

Tosyalı’nın tedarikçilerinin yüzde 90’ı yerel üreticiler

Tosyalı, 2022'de bir önceki yıla kıyasla toplam tedarikçi sayısını yüzde 46 artırdı. Faaliyette bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı birinci öncelik olarak gören Tosyalı, 2022'de yerel tedarikçi sayısını ise bir önceki yıla göre yüzde 40'tan fazla oranda artırdı. Bu artışla birlikte Tosyalı'nın tedarikçilerinin yüzde 90'ı yerel üreticilerden oluştu.