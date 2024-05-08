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Türk Eximbank'tan 1 milyar euroluk yeni kredi anlaşması

Türk Eximbank, 1 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Türk Eximbank'tan 1 milyar euroluk yeni kredi anlaşması
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Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız 7 Mayıs 2024 tarihinde International Bank for Reconstruction and Development‘ın (IBRD) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesi yer aldı.

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