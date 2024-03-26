Vodafone Almanya’dan 2 bin çalışanı etkileyecek yeniden yapılandırma planı

Vodafone, Almanya'da daha verimli olabilmek için dönüşüm programını sürdürdüğü ve gelecek iki yıl içinde yaklaşık 400 milyon euro tasarruf etmeyi hedeflediği duyurdu.

Konuya ilişin şirketten yapılan açıklamada, "Personel maliyetleri, tasarruflar ve yaklaşık 2 bin işin yerinin değiştirilmesi yoluyla azaltılacak. Ayrıca manuel görevler gelecekte artan otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi. Vodafone'un Almanya'da yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.