Vodafone Almanya’dan 2 bin çalışanı etkileyecek yeniden yapılandırma planı
Vodafone, Almanya’da yeni den yapılandırmaya gidiyor. Şirket, tasarruf programı ile gelecek iki yıl içinde maliyetleri yaklaşık 400 milyon euro azaltması, bundan da 2 bin çalışanın etkilenmesi bekleniyor.
Vodafone, Almanya'da daha verimli olabilmek için dönüşüm programını sürdürdüğü ve gelecek iki yıl içinde yaklaşık 400 milyon euro tasarruf etmeyi hedeflediği duyurdu.
Konuya ilişin şirketten yapılan açıklamada, "Personel maliyetleri, tasarruflar ve yaklaşık 2 bin işin yerinin değiştirilmesi yoluyla azaltılacak. Ayrıca manuel görevler gelecekte artan otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi. Vodafone'un Almanya'da yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.