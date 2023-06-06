Yapay zeka EmoTera, yüz ve sesten duygu analizi yapacak

Esra Özarfat

BURSA - Teracity Yazılım, yapay zeka tabanlı geliştirdiği yüz ve sesten duygu analizi yapan EmoTera.ai’yi tamamlayarak pazara sundu. Teracity Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Berker Akın, 5 yıldır üzerinde çalıştıkları TÜBİTAK destekli yapay zeka ile yüz tanıma ve tespit projesinin tamamlanarak ticarileştiğini duyurdu. Teracity olarak yapay zeka alanında büyümeye devam edeceklerine vurgu yapan Akın, ,EmoTera.ai ile ilgili de bilgi verdi.

Berker Akın, “Hem ses hem de kamera görüntülerinden kişilerin üzgün, mutlu, stresli olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Projeyi ilk olarak perakende sektöründen gelen müşteri memnuniyetinin ölçülmesi talebi üzerine geliştirme kararı aldık. Ancak stat, konser alanları, caddeler gibi kalabalık kamusal alanlarda tehdit oluşturması muhtemel kişilerin önceden tespit edilmesini de sağlayan bir sistem hayata geçirdik. Yapay zeka teknolojisiyle kişilerin kimliğinin tespit edilmesi projemiz de Teracity olarak patentli bir ürünümüz. Bu da uzaktan verilen hizmetlerde kişi tespiti yapılmasını sağlıyor. Entegre edilebilir bir ürün olarak pazarda yer almaya başladı. Yeni dönemde yapay zeka hizmetlerine daha fazla yöneleceğiz” dedi.

Berker Akın, bu yıl kuruluşunun 37’nci yılını kutlayan Teracity’nin geliştirdiği teknoloji ve yazılım tabanlı ürünleriyle şirket ve kurumların dijitalleşmesini hızlandırdığına işaret etti. Akın, Teracity’nin ürünleri arasında ekip, proje ve iş yönetimini sağlayan Bilimp, geleceğin kent yönetim sistemi olan Teramis, süreç tabanlı ve bütünleşik organize sanayi bölgeleri yönetim bilgi sistemi olan TeraOSB gibi ürünlerin yer aldığını aktardı.