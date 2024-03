Yapısoft, ikinci yatırım turuna hazırlanıyor

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Gayrimenkul ve inşaat sektörüne özel çözümler sunan Yapısoft büyümesine devam ederken YES ile yeni bir sürece de adım atıyor. Gayrimenkul ve satış ofislerinin yönetimi, gayrimenkul alanında finans ve ödeme çözümleri ile Devre mülklere özel yazılımlar geliştirdiklerini belirten Yapısoft CEO’su Ceyhun Sezer Coşkun, “Gayrimenkul alanında SalesOffice, Yapısoft FinanceOffice ve Yapısoft Devre Mülk CRM ürünlerimiz ile yer alıyoruz. 20 yıllık bir yazılım tecrübesi ile bu kısımdaki faaliyetlerimize yoğunlaştık. Yazılımları tamamen satmak yerine SaaS modelini kullanıyoruz. Ayrıca lisanslama işlemi sonrası 24 saatte sistem kullanılabilir hale geliyor. Bu da ilk yatırım maliyeti düşünüldüğünde bizim lehimize bir hamle oldu. Kısaca bahsetmek gerekirse satış süreçlerini yönetip, müşteri ve finansal kayıtlarınızı takip eden bir yazılım geliştirdik. Bu yazılımla birlikte çoklu para birimi ve çoklu dil desteği sunan ve çapraz kasa işlemlerini yürütmeye imkan tanıyan bir çözümümüz de var. Kısaca inşaat ve gayrimenkul sektöründe manuel ya da ajandalarla yapılan birçok süreci dijitalleştirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.

“2026’da BİST’te yer almak istiyoruz”

Niş bir alanda faaliyet gösterdiklerinii belirten Coşkun, “Yabancı gayrimenkul yatırımcısının gün geçtikçe arttığı ülkemizde çoklu dil desteği ve çoklu para birimi ile ilgili işlem yeteneği ürünlerimize olan talebi yükseltti. Ayrıca burada yerleşik firmaların yurtdışı operasyonları yönetmeye başladığı gibi yurtdışındaki firmaların da Türkiye operasyonlarına başlamaları bize olumlu dönüşlerr sağladı. Bu sürede ilk ihracatımızı da gerçekleştirdik. Bursa’nın yanı sıra Mersin, Ankara, İstanbul ve Kıbrıs’ta işbirliği yaptığımız inşaat firmaları var. Almanya, Fransa ve Türki Cumhuriyetler ile ihracat konusunda görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca bizim için potansiyel bir Pazar olan Rusya-Ukrayna arasındaki süreci de yakından takip ediyoruz. Gayrimenkul ve inşaat sektörüne odaklıyız ve o sistemleri geliştirmek üzere çalışıyoruz. 2022’de çıktığımız ilk yatırım turunu 3 gün gibi bir sürede noktaladık. Şu anda 800 yatırımcısı bulunan ve Bursa’da ilk kitle fonlama ile yatırım alan şirketi unvanına sahibiz. Ortaya koyduğumuz bu vizyon neticesinde 2026 yılında da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan bir firma olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“YES ile fark yaratacağız”

2024 yılının ilk yarısında 2. yatırım turuna çıkacaklarını söyleyen Ceyhun Sezer Coşkun, “Yapısoft tarafında projelerimize devam ederken büyümemizi desteklemek adına yeni bir yatırım turuna daha çıkacağız. Geçen yıl yüzde 285 büyümüş bir şirketiz. Yakın zamanda oluşturduğumuz YES Real Estate markamız ile gayrimenkul aracılık faaliyetleri konusunda da yenilikçi bir adım atacağız. Yapısoft olarak elimizde 100 binin üzerinde satılabilir gayrimenkul portföyü bulunuyor. Biz YES ile satış yetkilerini aldığımız gayrimenkullerin franchiselarımız aracılığı ile satışlarını gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ilk ofisimizi ocak ayında Edirne’de açtık. İstanbul franchise ofisimizin sözleşmesini imzaladık, yakında açılışını yapacağız. Bursa, İzmir ve Ankara'da da görüşmelerimiz son aşamada. 3 yıl sonunda 180, 5 yıllık planda da 300 ofise ulaşma hedefimiz var. YES özelinde yapay zeka desteği kullanarak müşteri-mülk uyumu, portföy listelenmesi gibi birçok alanda da gayrimenkul danışmanlarına kolaylık sağlayan ve süreci çok daha sağlıklı yürütebilecekleri bir sistem sunacağız” ifadelerini kullandı.