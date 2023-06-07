Beşiktaş Süper Lig'i 3. sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 3-3'lük beraberlik ile tamamlandı.

Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Tayfur Bingöl kaydetti. Arabam.com Konyaspor'un golleri ise Oğulcan Ülgün, Mahir Emreli ve Alejandro Pozuelo'dan geldi.

Arabam.com Konyaspor 10 kişi kaldı

Arabam.com Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Muleka ligde 9 ay sonra golü buldu

Karşılaşmanın ikinci golünü kaydeden Muleka, ligde 9 ay sonra golle tanıştı. Jackson Muleka, ligde son golünü 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü'ne atmıştı.

Atiba'ya veda

Mücadele öncesinde maçın ardından Beşiktaş'tan ayrılacak olan Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenlendi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 78 yaptı ve ligi Fenerbahçe'nin arkasında üçüncü sırada bitirdi. Arabam.com Konyaspor ise puanını 51'e yükseltti.