Dünya devinde Nuri Şahin bombası: Borussıa Dortmund'un yeni teknik direktörü olacak

Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Borussia Dortmund, kupayı Real Madrid'e kaptırmıştı. Alman devinin teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic ise sürpriz bir kararla görevi bıraktı.

Sky'ın haberine göre Edin Terzic, Borussia Dortmund yönetimine istifasını sundu. Alman ekibi, Edin Terzic'in istifasını kabul etti ve görevine son verdi.

Nuri Şahin göreve geliyor

Bild'de yer alan haberde ise Edin Terzic sonrası Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevini Nuri Şahin devralacak. 2023'ün sonunda Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olan Şahin'in Alman devinin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dortmund'dan Terzic açıklaması

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Terzic'in istifası sonrası açıklama yaptı.

Kehl, şu ifadeleri kullandı:

"Edin Terzic, Borussia Dortmund için her zaman %100'ünü verdi. Birlikte çok şey yaşadık. Onunla birlikte hedeflerimiz için çalışmak çok güzeldi. Tekrar bir araya geleceğimize eminim."