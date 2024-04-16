Dursun Özbek ve Hasan Arat'tan TFF genel kurulu hakkında açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçimli genel kurul toplantısının daha erken bir tarihe alınmasıyla ilgili vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde bir araya geldi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Federasyonun bugünkü yönetimi itibarıyla Süper Lig kulüpleri içinde oluşan ortak görüş, başarılı bir yönetim olmadığı yönündeydi. Bunu ortak görüş olarak ortaya koyduk. Bir erken seçimle yönetimin yenilenmesi gerektiğini ben de defalarca ifade ettim. Yönetmelik gereği erken seçim çağrısı yapılabilmesi için belli sayıda delegenin imzası gerekiyordu. O gün itibarıyla Galatasaray da erken seçimden taraf olduğu için imza kampanyasına katılacağımızı ifade etmiştik. Sonrasında Mehmet Büyükekşi, erken seçime gidileceğini ve tarih açıklayacağını söylemişti. Bunun üzerine de imza kampanyasının bize göre gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Erken seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıkladılar. Tarih uygun mudur, değil midir, ayrı bir şey. Bizce de seçimin daha erken tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada önemsediğim husus Kulüpler Birliği içindeki bölünmeyi engellemek. Burada imza verenler olacak, vermeyenler olacak, bu da birlikteliği yaralayacaktır. Zaten Mehmet Büyükekşi erken seçime evet dediğine göre, seçimin de daha erken tarihe çekilmesi yönünde kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da defalarca kendisiyle görüştüm. Türk futbolunun menfaati, bu seçimin daha erken yapılması. Bunun yolu da diyalog kapısını açık tutmak ve bu diyaloğu sürdürmek. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim düşüncemiz görüşerek, mutabık kalarak erken seçimi yapmak. Buradaki en önemli husus imza veren, vermeyen diye bölünmenin önüne geçmektir." diye konuştu.

"Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum"

Başkan Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Görüşmelerimden aldığım intibaya göre uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. Uzlaşmanın sonucunu denemek gerekli. Bundan sonuç alınamazsa ne yapılacak konusu, uzlaşmanın sonucu beklemekten geçer. Mehmet Büyükekşi'yle konunun ehemmiyeti sebebiyle görüşüyoruz. Bu seçimin haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mehmet Büyükekşi'yi görüşerek ikna etme çabasındayım. Bunları denedikten sonra ne yapacağımızı o zaman düşünmek lazım." şeklinde konuştu.

Birlik içerisinde olabilecekken bölünme riskini vurgulayan Dursun Özbek, "Aramızda geçen konuşmayı söylemem doğru olmaz. Galatasaray'ın görüşünün en önemli maddesi, Kulüpler Birliği'ndeki birlikteliği bozmamak. İmza verenler olacaktır, vermeyenler olacaktır. Bu bölünmenin önüne geçmemiz gerekiyor. Birbirimizi ikna etmeye çalışıp bunu denemekte fayda olduğunu düşünüyorum." cümlelerine yer verdi.

Arat'tan açıklama

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da, “Beşiktaş Kulübü olarak seçim tarihi açıklandığından itibaren bu tarihin çok geç olacağını gerekçelerle bildirdik. Bu konuda da ısrarcıyız. Çünkü ligin başlamasına çok az bir süre kala genel kurulun yapılması, kurulların oluşturulması problemlerin çözülmesi gibi birçok sorunlar var. Bugün burada Kulüpler Birliği, aklıselim bir karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır. Seçim bir an evvel yapılmalıdır. Türk futbolu açısından bu durum son derece kritik bir virajdır. Bu yapılanmanın Türk futboluna zararı değil faydası olur. Çünkü çekilen sıkıntılar giderek artıyor.” diye konuştu.

“Adaylar tarafsızlık sözü vermelidir”

Seçimde aday olacak kişilerin kulüplerle bağlarını koparmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Hasan Arat, “Demokratik bir seçim olması lazım. Çok adaylı seçimlerde her zaman fayda vardır. Sonrasında da kurulların demokratik seçilmesinin önünü açmamız gerekmekte. Bu seçimde aday olacak başkan adayları, mutlaka bir kulübün sempatizanı veya üyesidir. Adaylık sürecinde kulüplerinde üyeliklerini mutlaka dondurmalıdır ve tarafsızlık sözü vermelidir. Bunu çok çağdaş bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum. Yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye, özellikle son 4 ayda dünyada iyi bir izlenim vermiyor. Bu resmi hep birlikte düzeltebiliriz. Demokratik yollarla gelecek bir başkan ve heyetin tüm kulüplerin de desteğiyle, alt liglerdeki takımları da çok ciddi benimseyerek bir birlik ve beraberlik oluşturmalılar. Biz Beşiktaş Kulübü olarak baştan beri söylemlerimiz aynıdır. Geri adım atmayacağız. Bütün dünya Türkiye’de yaşananları görüyor. Bu durumun savunulacak bir yanı kalmadı artık. Gelinen nokta çok kritik. Avrupa’da bu kadar sıkıntılı bir sürecin olduğunu söyleyebilir miyiz? Türkiye buna layık değil. Ülke olarak daha iyilerine layığız. Bu iş sadece stadyum yapmakla, iyi takım kurmakla olmuyor. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak, aday olacak kişileri gözden geçirmemiz gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.

“Kullanılan hak, mutlaka doğru bir haktır”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in imza kampanyasına karşı tutumunun hatırlatılması üzerine Başkan Arat, “Demokrasilerde doğru yol, herkesin mutlaka kendi düşüncesini söylemesiyle olur. Tüzük bunu kulüplere bir hak olarak veriyorsa, kulüpler bu haklarını kullanır. Hangi yolun doğru, hangi yolun yanlış olduğunu kulüpler belirler. Beşiktaş olarak biz her zaman bu konuda öncülük yapmaya hazırız. Ama doğru yolun hangisi olduğunu içerideki kulüpler ve oy hakkı olan insanlar verecektir. Çünkü tüzük gereği onlar haklarını kullanıyorlar. Kullanılan hak, mutlaka doğru bir haktır.” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan Türk futboludur”

Aday olacak kişilerin vizyonlu ve Türk futboluna yarar sağlayacak kişiler olması gerektiğini dile getiren Başkan Arat, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kulüp farkı gözetmeksizin üzerindeki formayı aday olduğu andan itibaren çıkartan, uluslararası niteliğe sahip, Türk futbolunu daha iyi yerlere götürecek her türlü adaya destek olur. O yüzden kişiler burada çok da önemli değil. Önemli olan Türk futboludur. Biz bunu düzeltmek için her türlü öncülüğü yapacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.