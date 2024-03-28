Fenerbahçe La Liga’da yer alabilir mi?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle dünya futbolu ve ülke gündeminde büyük ses getiren Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin yankıları hala yaşanan yeni gelişmelerle sürmeye devam ediyor.

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin İspanya birinci ligi La Liga'ya gitmeye yönelik çalışmalarda bulunduğuna dair paylaşımlar yapılıyor. 2 Nisan'da düzenlenecek genel kurulda konuya dair karar verecek sarı-lacivertliler ligden çekilme dahil konuları görüşecek. Bazı haber kaynaklarında Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade ediliyor.

La Liga'da yer alamaz

Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin neden La Liga'da yer alamayacağını yazdı. İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir.