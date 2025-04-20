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Fenerbahçe üst üste 7. kez şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet, NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0’a getirdi ve üst üste 7. kez şampiyon oldu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe üst üste 7. kez şampiyon oldu
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NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta Rupert ve McCovan ile pota altında etkili olan Mersin ekibi soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-54 önde geçiren rakibi karşısında oyunu bırakmayan Fenerbahçe, McBride'nin skor katkısıyla son periyot öncesi 62-61'lik üstünlük yakaladı.

Mersin ekibi, maçın bitimine 10 saniye kala skoru 78-77'e getirse de Fenerbahçe son saniyelerde Emma Eeesseman'ın elinden bulduğu sayıyla müsabakayı 79-78 kazandı.

Aldığı galibiyetle play-off serisinde 3-0 öne geçen Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

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