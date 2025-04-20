İmamoğlu: İlk fırsatta ziyaret edeceğim

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin olarak sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

İktidarı eleştiren İmamoğlu "Kendisini iktidar zanneden bir avuç muhteris; milletimizin nefesini kestiğini, sesini kıstığını, onları köşeye sıkıştırdığını düşünüyor. 86 milyon insana ait 50 milyar doları cayır cayır yakan, milleti pahalılığa ezdiren, açlıkla ve yoklukla imtihan eden, mutsuzluğa ve umutsuzluğa hapseden, paramızı pula döndüren bir avuç muhteris. Geleceğimize kasteden, milleti ayrıştırıp, kutuplaştıran, Anadolu irfanından ve erdeminden zerre nasiplenmemiş bir avuç muhteris. Korkuyu, tehditi, zindanları göstererek kendi çıkarı için yalancı şahit, iftiracı, gizli tanık üretmeyi bağımsız yargı diye yutturmaya çalışan zalim ve baskıcı bir avuç muhteris." dedi.

"İlk fırsatta ziyaret edeceğim"

Ardından halka seslendiği açıklamasında İmamoğlu, çıkınca gençleri ziyaret edeceğini söyledi: "Millet egemenliğiinin kutlu haftasına giriyoruz. Hiçbir güç milletimizin özgür düşüncesine zincir vuramaz. Sevgi dolu, hoşgörülü, duyarlı, cesur gençler bizimle. Ellerinden hürmetle öptüğüm, inşallah özgür olduğumda ilk fırsatta ziyaret edeceğim."

"Hiç merak etmeyin, millet ne derse o olacak"

“Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmes, adalet ile idare edilir" diyen Yozgatlı çiftçilerin de kendileriyle birlikte olduğunu belirten İmamoğlu, "Çiftçilerimiz bizimle. Mertlikle, cesaretle, adaletle yürüyeceğiz bu yolu. Millet iradesidir hepimizin güvencesi. Hiç merak etmeyin, millet ne derse o olacak. Milletimiz kazanacak, milletimiz büyüktür" dedi.