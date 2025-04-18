Çiftçiler İmamoğlu için traktörleriyle sokağa inmişti: Özel, Yozgat mitingine traktörle katılacak

Geçen haftalarda Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemler kapsamında yüzlerce aracın katıldığı konvoy oluşturuldu.

2 Nisan’da Kazankaya köyünde toplananlara, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Tarım araçlarını da traktörlerine bağlayan çiftçiler, klakson çalarak tepkilerini gösterdi.

8 Nisan’da ise traktörlü protestoya katılan 10 çiftçiye, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 993’er lira idari para cezası kesildi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, köylülere kesilen para cezasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ödeceğini açıkladı.

İmamoğlu ve Özel çiftçilere kesilen para cezalarını ödeyecek

Özel, 10 Nisan'da cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

“Yozgat’taki traktörlere kesilen cezaları üstlenmek üzereyken, Ekrem Bey bunu benim yaptığımı öğrenince ‘Olmaz, kardeş payı yapalım’ dedi. Traktör cezalarının yarısını Ekrem Başkan, diğer yarısını ben üstleneceğim.”

Özel, Samsun'dan sonra Yozgat'ta miting yapacak

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, traktörlü eylemin Yozgat'ın bir köyünde olması cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nu duygulandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'dan başlattığı il mitinginin ikincisini Yozgat'ta yapmaya karar verdi.

Öztürk, Yozgat mitingine dair ayrıntıyı şu sözlerle köşesine taşıdı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, traktör kullanmayı biliyor. Miting için traktörlerin geleceğini öğrendiğinde de memnun olmuştu.

İl Başkanı Abdullah Yaşar'a, kendisinin miting alanına traktörle gelmek istediğini bildirdi. Buna göre hazırlık yapıldı.

Yozgat'ın Sarıhacılı mahallesinde traktör konvoyu genel başkanı bekleyecek. Özel orada bir traktörün direksiyonuna geçecek ve yaklaşık 6 kilometrelik miting alanına kullandığı traktörle gelecek.

Kayseri CHP Gençlik Kolları üyesi sekiz gencin Kayseri'den Yozgat'a yaptığı, "İmamoğlu için Adalet yürüyüşü" de cumartesi günü son bulacak. Gençler, Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin tarafından uğurlanmıştı. Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, komşu ilden gelenleri karşılayacak."