FIBA U17 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin rakipleri belli oldu

Basketbolda "29 Haziran - 7 Temmuz" tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA U17 Dünya Kupası’nın kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Birçok basketbol organizasyonu için ilk sahne olma özelliği taşıyan FIBA U17 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin yanı sıra, Arjantin, Avustralya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Gine, İtalya, Litvanya, Yeni Zelanda, Filipinler, Porto Riko, İspanya ve ABD mücadele edecek.

Organizasyondaki karşılaşmalar İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu ve Ahmet Cömert Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko

B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine

C Grubu: TÜRKİYE, Arjantin, Yeni Zelanda, İtalya

D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya

Öte yandan FIBA U17 Dünya Kupası 2026 yılında da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Organizasyon daha önce 2022 yılında İspanya’da düzenlenmişti. 2020 yılında ise COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

Turnuva formatı

FIBA U17 Dünya Kupası turnuva formatı şu şekilde:

Grup aşamasında organizasyona katılan 16 takım, her biri 4 takımdan oluşan 4 gruba (A, B, C ve D) ayrılacak. Her takım kendi grubundaki diğer tüm takımlara karşı mücadele edecek.

Grup maçlarının ardından son 16 turunda 1’inci sırada yer alan takımlar 4’üncü sırada yer alan takımlarla; 2’nci sırada yer alan takımlar ile de 3’üncü sırada yer alan takımlar eşleşecek.

Son 16 turu maçının galipleri çeyrek finale yükselirken, kaybedenler 9-16’ncı sıralar için klasman maçlarına çıkacak.