Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci finalist Olympiakos - Aston Villa maçıyla belli olacak.

Yunan ekibi Olympiakos ilk karşılaşmada rakibini Ayoub El Kaabi ve Santiago Hezze’nin attığı gollerle 4-2 mağlup etmişti. Aston Villa’nın gollerini Watkins ve Diaby ağlara gönderdi. Bu sezon İngiltere Premier Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Aston Villa, sezonu Konferans Ligi kupasıyla taçlandırmak niyetinde. Yunan ekibi Olympiakos da ilk maçta yıldızlaşan El Kaabi’nin rövanş maçındaki performansı merakla bekleniyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa’da ise gözler Watkins, Bailey, Douglas Luiz gibi yıldızlarda olacak.

Merakla beklenen Olympiakos - Aston Villa karşılaşması 9 Mayıs Perşembe günü saat 22:00’da başlayacak. Maç Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Nasıl tur atlayacaklar?

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’un finale yükselmesi için alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik yeterli olacak. Benzer şekilde Yunan ekibi sahadan 1 farklı mağlubiyetle ayrılması durumunda adını finale yazdıracak.

İngiliz ekibi Aston Villa’ya ise karşılaşmayı uzatmalara götürmek için 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı skorlar gerekiyor. Aston Villa sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması durumunda doğrudan yarı finalde oynayacak.

UEFA Konferans Ligi finali 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanacak. 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Fiorentina adını Konferans Ligi’nde finale yazdırdı. Olympiakos - Aston Villa eşleşmesinin kazananı finalde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.