Galatasaray maçı öncesi PFDK'dan Karagümrük'lü Feghouli'ye 5 maç men cezası

Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin 5 maç ceza aldığı açıklandı.

Fatih Karagümrük'te Mondihome Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'nin cezası açıklandı.

PFDK, Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini duyurdu.

Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''