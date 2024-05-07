Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Tarih belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçının oynanacağı tarih belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Bayern Münih, yarı finale çıktı. Futbolseverler şimdi de yarı final maçlarının ardından finale yükselecek iki ekibin arasındaki maçın tarihine odaklandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, bugün deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
NTV'nin haberine göre yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.