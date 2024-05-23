SPX Dağyenice Ultra Trail 1500 sporcuyu ağırlayacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bu yıl 5. kez Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliği ve SPX’in isim sponsorluğunda düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail’in lansmanı yapıldı. Bu yıl 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve 5 farklı kategoride koşulacak. Bu yıl 1500 dolayında sporcu 100K, 61K, 33K, 15K ve 6K parkurlarını kat edecek. Uluslararası bazı yarışlar için de puan kazanılan akredite parkurlara sahip olan SPX Dağyenice Ultra Trail’in 100K parkuru Türkiye’de gece start alan ilk yarış olacak. Parkurda 70 sporcu gece saatlerinde Göyazı’dan başladığı yarışı ortalama 20 saat sonra Dağyenice’de noktalayacak. Organizasyonun Fuar Merkezi Dağyenice’de kurulacak. Bu yıl yarışta 10 farklı ülkeden sporcular da yer alacak.

“Spor gelişim için vazgeçilmez bir vizyon”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da lansman ile başlayan organizasyonun İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, “Sporcularımız koşu sırasında Nilüfer’in doğal güzellikleri ile birlikte olması bizi mutlu ediyor” dedi. Bursa'nın uluslararası bir arenada değer kazanmasına katkı sağlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden SPX Dağyenice Ultra Trail ana sporlarından Copa Pazarlama Müdürü Ekrem Serhan Erdem ise “Kuruluşumuzdan bu yana sporun ve sporcunun destekçisi olmayı temel misyonlarımızdan birisi olarak benimsedik. Sporun bireysel ve toplumsal gelişim içinde vazgeçilmez bir vizyon olduğuna inanıyor. Çeşitli spor organizasyonlarında ve etkinliklere sponsor olarak katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda hem ülkemizde hem uluslararası alanda sporun gelişimine destek olmayı sürdürebiliriz” diye konuştu. SPX Dağyenice Ultra Trail ana sporlarından Nefes Dağyenice Doğal Tesisleri Genel Müdürü Alpay Savaş Güçlü de açıklamasında “Bursa'mızı tanıtan, Bursa'ya güç katan her türlü faaliyetten işbirliğimize devam ettireceğiz” dedi.