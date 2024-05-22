Veda paylaşımı: Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı
Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, sürpriz bir ayrılık daha belli oldu.
Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı.
Sosyal medyadan veda etti
Balotelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübüne veda etti.
Balotelli, üzgün bir emojiyle uçaktan paylaşım yaptı.
Balotelli, bu sezon Adana Demirspor'da 16 maça çıktı ve 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.