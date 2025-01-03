Gözler Enflasyon Verisinde! Piyasalar Ne Tepki Verir?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Şeref Oğuz - Şenay Zeren - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
CANAN SAKARYA – EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ERAL KARAYAZICI - INVEO PORTFÖY FON YÖNETİM MÜDÜRÜ
MARUF BUZCUGİL – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ