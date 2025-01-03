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  4. Gözler Enflasyon Verisinde! Piyasalar Ne Tepki Verir?

Gözler Enflasyon Verisinde! Piyasalar Ne Tepki Verir?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Şeref Oğuz - Şenay Zeren - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA – EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ

ERAL KARAYAZICI - INVEO PORTFÖY FON YÖNETİM MÜDÜRÜ

MARUF BUZCUGİL – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

 

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