  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. BIST100 Negatife Döndü, Haftalık Kapanış Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası

BIST100 Negatife Döndü, Haftalık Kapanış Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr. Barış Esen,Vahap Munyar , Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.


KONUKLAR:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ
ZEYNEP GÜRCANLI - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

Diğer Videolar
İsrail İran'a Saldırdı: Altın ve Petrol Coştu! | Paranın İzinde | Ferhat Yükseltürk
İsrail İran'a Saldırdı: Altın ve Petrol Coştu! | Paranın İzinde | Ferhat Yükseltürk
Doların Rezerv Tahtını Altın Devirebilecek mi? | Paranın İzinde | Sinan Alçın
Doların Rezerv Tahtını Altın Devirebilecek mi? | Paranın İzinde | Sinan Alçın
Borsa İstanbul İçin Kötü Günler Geride Mi Kaldı? Pozitif Seyir Uzun Soluklu Olur Mu?
Borsa İstanbul İçin Kötü Günler Geride Mi Kaldı? Pozitif Seyir Uzun Soluklu Olur Mu?
Mevduat mı, Hisse Senedi mi? Faiz, Borsa ve Altın Yatırımında Kritik Karar | Haftanın Stratejisi
Mevduat mı, Hisse Senedi mi? Faiz, Borsa ve Altın Yatırımında Kritik Karar | Haftanın Stratejisi
Altında Yeni Hedef Ne? | Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk
Altında Yeni Hedef Ne? | Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk
TCMB Repo İhalesi Açtı, Bankacılık Endeksi Coştu! Faiz İndirim Sinyali Mi Fiyatlanıyor?
TCMB Repo İhalesi Açtı, Bankacılık Endeksi Coştu! Faiz İndirim Sinyali Mi Fiyatlanıyor?
Gümüş ve Platin Patlama Yaptı! Altının Tahtı Sallıyor mu? | Paranın İzinde | Mete Yüksel
Gümüş ve Platin Patlama Yaptı! Altının Tahtı Sallıyor mu? | Paranın İzinde | Mete Yüksel
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?