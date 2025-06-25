Russell 2000 ‘deki Fırsatlar ve Powell’ın Gör Dedikleri! | Paranın İzinde | Ali Akova.

Bugünkü yayında Phillip Portföy Araştırma Direktörü Ali Akova ile birlikte; FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi açıklamalarını, Donald Trump’ın baskısına rağmen verdiği "sorumluluk" mesajını ve teknoloji devlerine dair analizleri masaya yatırıyoruz.

Programda Neler Var?

- Powell: Faiz indirimi için bekleyebiliriz mesajının piyasalar üzerindeki etkisi

- Trump ve Powell gerilimi: Bağımsız Merkez Bankası vurgusu

- NVIDIA, Intel, Salesforce, Lam Research: Hangi hisse için ne öngörülüyor?

- Russell 2000 vs. S&P 500: Küçük şirketler mi büyükler mi önde?

- ABD ekonomisinde yumuşak iniş mümkün mü?

Ali Akova’nın stratejik analizleri ve Süheyla Yılmaz’ın güçlü sunumuyla piyasaları okumak artık daha kolay.

Borsa, dolar, altın, faiz ve teknoloji hisseleri üzerine detaylı yorumlar bu yayında!