  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Russell 2000 ‘deki Fırsatlar ve Powell’ın Gör Dedikleri! | Paranın İzinde | Ali Akova

Russell 2000 ‘deki Fırsatlar ve Powell’ın Gör Dedikleri! | Paranın İzinde | Ali Akova

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Russell 2000 ‘deki Fırsatlar ve Powell’ın Gör Dedikleri! | Paranın İzinde | Ali Akova.

Bugünkü yayında Phillip Portföy Araştırma Direktörü Ali Akova ile birlikte; FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi açıklamalarını, Donald Trump’ın baskısına rağmen verdiği "sorumluluk" mesajını ve teknoloji devlerine dair analizleri masaya yatırıyoruz.

Programda Neler Var?

- Powell: Faiz indirimi için bekleyebiliriz mesajının piyasalar üzerindeki etkisi
- Trump ve Powell gerilimi: Bağımsız Merkez Bankası vurgusu
- NVIDIA, Intel, Salesforce, Lam Research: Hangi hisse için ne öngörülüyor?
- Russell 2000 vs. S&P 500: Küçük şirketler mi büyükler mi önde?
- ABD ekonomisinde yumuşak iniş mümkün mü?

Ali Akova’nın stratejik analizleri ve Süheyla Yılmaz’ın güçlü sunumuyla piyasaları okumak artık daha kolay.

Borsa, dolar, altın, faiz ve teknoloji hisseleri üzerine detaylı yorumlar bu yayında!

Diğer Videolar
İran-İsrail Ateşkesi Sürecek Mi? Piyasa Fiyatlaması Normalleşecek Mi? | Ekonomi Masası
İran-İsrail Ateşkesi Sürecek Mi? Piyasa Fiyatlaması Normalleşecek Mi? | Ekonomi Masası
Savaş Dönemi Yatırım Stratejileri: Borsa, Altın, Faiz... | Haftanın Stratejisi | Mert Yılmaz
Savaş Dönemi Yatırım Stratejileri: Borsa, Altın, Faiz... | Haftanın Stratejisi | Mert Yılmaz
Ateşkes Hisseleri Coşturdu, Altına Yaramadı! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim
Ateşkes Hisseleri Coşturdu, Altına Yaramadı! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim
İran, Katar ve Irak’taki ABD Üslerini Vurdu! Piyasa Fiyatlaması Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası
İran, Katar ve Irak’taki ABD Üslerini Vurdu! Piyasa Fiyatlaması Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası
ABD İran’ı Bombaladı! Altın, Gümüş, Petrol... Emtiayı Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Zafer Ergezen
ABD İran’ı Bombaladı! Altın, Gümüş, Petrol... Emtiayı Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Zafer Ergezen
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
İran İsrail Savaşı | Faiz Denklemi! Borsa Yatırımcısı Ne Yapmalı? Paranın İzinde | Tonguç Erbaş
İran İsrail Savaşı | Faiz Denklemi! Borsa Yatırımcısı Ne Yapmalı? Paranın İzinde | Tonguç Erbaş
TCMB Faizi Sabit Tuttu, Bankacılık Sert Düştü! Borsa Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
TCMB Faizi Sabit Tuttu, Bankacılık Sert Düştü! Borsa Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası