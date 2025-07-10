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  4. Temmuzda Hangi Yatırım Araçları Kazandıracak?

Temmuzda Hangi Yatırım Araçları Kazandıracak?

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bu bölümde yatırımcıların temmuz ayı rotasını çiziyoruz:

- Temmuz’da hangi yatırım aracı öne çıkacak?
- FOMO etkisi: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
- Sanayi üretimi yeniden yükselişte
- Gayrimenkul satışları ilk 6 ayda rekor kırdı
- Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranları neden artırıldı?
- Milyonerler dövize, yatırımcılar tahvile yöneliyor
- Son 30 yılın açık ara kazananı: Altın!

Ekonomi gündemini anlayarak, fırsatları doğru okumak isteyenler için kritik analizler bu yayında!

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