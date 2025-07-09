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  4. Mevduat ve Yatırım Fonlarına Vergi Şoku! Stopaj Artışı Ne Anlama Geliyor? | Paranın İzinde

Mevduat ve Yatırım Fonlarına Vergi Şoku! Stopaj Artışı Ne Anlama Geliyor? | Paranın İzinde

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü yayında yatırım gündemini ve piyasadaki son gelişmeleri değerlendiriyoruz:

- Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
- Milyoner dövize, genel yatırımcı tahvile yöneldi
- Altın ETF’lerine ilk yarıda 5 yılın en büyük girişi
- 30 yılın kazananı: Altın
- Çin’de ÜFE’de son 2 yılın en sert düşüşü
- Küresel giyimde toparlanma başlarken Türkiye neden geride kaldı?

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