Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Dr. Barış Esen – Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR;
CANAN SAKARYA – EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ – ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
MURAT SAĞMAN - OSMANLI YATIRIM YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
SAMET ALTUNBAY - YATIRIM FİNANSMAN UZMAN YARDIMCISI