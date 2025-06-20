İran İsrail Savaşı | Faiz Denklemi! Borsa Yatırımcısı Ne Yapmalı? Paranın İzinde | Tonguç Erbaş

Bu yayında Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, Süheyla Yılmaz’ın sorularını yanıtlıyor. Gündemde ise hem iç hem dış piyasalara dair kritik başlıklar var:

- Merkez Bankası faiz sonrası nasıl bir strateji izliyor?

- Borsada büyük holdingler neden defter değerinin altında?

- Fon yatırımcısı neden dövize ve altına yöneldi?

- Altında “yorgunluk” sendromu ne kadar sürecek?

- Platin yeni güvenli liman olabilir mi?

- Yatırımcı artan risk ortamında nasıl bir portföy izlemeli?

- Küresel piyasalarda tansiyon düşüyor mu?

Yatırım kararlarınızı almadan önce bu yayını mutlaka izleyin!