İran İsrail Savaşı | Faiz Denklemi! Borsa Yatırımcısı Ne Yapmalı? Paranın İzinde | Tonguç Erbaş
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Bu yayında Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, Süheyla Yılmaz’ın sorularını yanıtlıyor. Gündemde ise hem iç hem dış piyasalara dair kritik başlıklar var:
- Merkez Bankası faiz sonrası nasıl bir strateji izliyor?
- Borsada büyük holdingler neden defter değerinin altında?
- Fon yatırımcısı neden dövize ve altına yöneldi?
- Altında “yorgunluk” sendromu ne kadar sürecek?
- Platin yeni güvenli liman olabilir mi?
- Yatırımcı artan risk ortamında nasıl bir portföy izlemeli?
- Küresel piyasalarda tansiyon düşüyor mu?
Yatırım kararlarınızı almadan önce bu yayını mutlaka izleyin!