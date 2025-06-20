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İran İsrail Savaşı | Faiz Denklemi! Borsa Yatırımcısı Ne Yapmalı? Paranın İzinde | Tonguç Erbaş

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bu yayında Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, Süheyla Yılmaz’ın sorularını yanıtlıyor. Gündemde ise hem iç hem dış piyasalara dair kritik başlıklar var:

- Merkez Bankası faiz sonrası nasıl bir strateji izliyor?
- Borsada büyük holdingler neden defter değerinin altında?
- Fon yatırımcısı neden dövize ve altına yöneldi?
- Altında “yorgunluk” sendromu ne kadar sürecek?
- Platin yeni güvenli liman olabilir mi?
- Yatırımcı artan risk ortamında nasıl bir portföy izlemeli?
- Küresel piyasalarda tansiyon düşüyor mu?

Yatırım kararlarınızı almadan önce bu yayını mutlaka izleyin!

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