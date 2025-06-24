Ateşkes Hisseleri Coşturdu, Altına Yaramadı! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Bugünkü yayında Süheyla Yılmaz’ın konuğu Doç. Dr. Derya Hekim.
Gündemde öne çıkan başlıklar:
- Ateşkes sonrası borsalar neden yükseldi, altın neden düşüyor?
- Gelişmekte olan ülkeler dolara karşı güçlenirken TL neden negatif ayrışıyor?
- Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı tekrar hedef aldı
- Bloomberg’in analizine göre Rusya-NATO savaşı çıkarsa en az 1,5 trilyon dolarlık maliyet
- Türkiye’de kapasite kullanımı geriledi, reel kesim güven endeksi 10 ayın en düşük seviyesinde
Küresel piyasaları ve Türkiye ekonomisini etkileyen bu gelişmeleri canlı yayında detaylarıyla değerlendiriyoruz.