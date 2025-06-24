Ateşkes Hisseleri Coşturdu, Altına Yaramadı! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim

Bugünkü yayında Süheyla Yılmaz’ın konuğu Doç. Dr. Derya Hekim.

Gündemde öne çıkan başlıklar:

- Ateşkes sonrası borsalar neden yükseldi, altın neden düşüyor?

- Gelişmekte olan ülkeler dolara karşı güçlenirken TL neden negatif ayrışıyor?

- Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı tekrar hedef aldı

- Bloomberg’in analizine göre Rusya-NATO savaşı çıkarsa en az 1,5 trilyon dolarlık maliyet

- Türkiye’de kapasite kullanımı geriledi, reel kesim güven endeksi 10 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasaları ve Türkiye ekonomisini etkileyen bu gelişmeleri canlı yayında detaylarıyla değerlendiriyoruz.