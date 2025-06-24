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Ateşkes Hisseleri Coşturdu, Altına Yaramadı! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü yayında Süheyla Yılmaz’ın konuğu Doç. Dr. Derya Hekim.

Gündemde öne çıkan başlıklar:

- Ateşkes sonrası borsalar neden yükseldi, altın neden düşüyor?
- Gelişmekte olan ülkeler dolara karşı güçlenirken TL neden negatif ayrışıyor?
- Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı tekrar hedef aldı
- Bloomberg’in analizine göre Rusya-NATO savaşı çıkarsa en az 1,5 trilyon dolarlık maliyet
- Türkiye’de kapasite kullanımı geriledi, reel kesim güven endeksi 10 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasaları ve Türkiye ekonomisini etkileyen bu gelişmeleri canlı yayında detaylarıyla değerlendiriyoruz.

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