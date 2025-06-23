ABD İran’ı Bombaladı! Altın, Gümüş, Petrol... Emtiayı Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Zafer Ergezen
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Bugünkü canlı yayında Süheyla Yılmaz’ın moderatörlüğünde, Ekonomist Zafer Ergezen ile birlikte emtia piyasalarının son durumunu, küresel gelişmeleri ve yatırımcıların merak ettiği başlıkları masaya yatırıyoruz.
Bu bölümde konuşulan başlıca konular:
- Yorgun altın ne zaman toparlanacak?
- Gümüş yıllık %23 kazancını koruyabilecek mi?
- Bakır ve çelik neden ayrışıyor?
- Goldman Sachs'tan 110 $ petrol tahmini
- Asya LNG fiyatları son 4 ayın zirvesinde
- Mısır fiyatları neden düşüşte?
- Pamuk vadelilerinde işlem hacmi neden geriliyor?
- Kahve ve kakao piyasasında neden duraklama yaşanıyor?
Altın, gümüş, petrol, sanayi ve tarım emtialarına dair uzman analizler ve piyasa öngörüleri bu yayında sizlerle!