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ABD İran’ı Bombaladı! Altın, Gümüş, Petrol... Emtiayı Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Zafer Ergezen

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü canlı yayında Süheyla Yılmaz’ın moderatörlüğünde, Ekonomist Zafer Ergezen ile birlikte emtia piyasalarının son durumunu, küresel gelişmeleri ve yatırımcıların merak ettiği başlıkları masaya yatırıyoruz.

Bu bölümde konuşulan başlıca konular:

- Yorgun altın ne zaman toparlanacak?
- Gümüş yıllık %23 kazancını koruyabilecek mi?
- Bakır ve çelik neden ayrışıyor?
- Goldman Sachs'tan 110 $ petrol tahmini
- Asya LNG fiyatları son 4 ayın zirvesinde
- Mısır fiyatları neden düşüşte?
- Pamuk vadelilerinde işlem hacmi neden geriliyor?
- Kahve ve kakao piyasasında neden duraklama yaşanıyor?

Altın, gümüş, petrol, sanayi ve tarım emtialarına dair uzman analizler ve piyasa öngörüleri bu yayında sizlerle!

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