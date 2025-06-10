Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde'nin bu bölümünde, finans dünyasının nabzını tutuyor ve yatırımcılara rehberlik ediyoruz. Hafta içi her gün canlı yayınlanan programımızda, her zaman olduğu gibi dopdolu bir içerikle karşınızdayız.

A1 Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel'i konuk edeceğimiz bu özel bölümde, "Hangi Yatırım Aracı Ne Kazandırdı?" sorusunun cevabını arayacak ve mevcut piyasa koşullarında en kazançlı yatırım stratejilerini masaya yatıracağız.

Bu bölümde ele alacağımız ana başlıklar:

-Altının gri kardeşleri vites yükseltiyor: Geleneksel yatırım araçları dışında alternatifler neler?

-Hisseden uzaklaşan milyoner fona koştu: Yatırımcılar neden fonlara yöneliyor? Fon piyasasındaki son durum ne?

-Fitch'ten Türk bankaları için '2. yarı yıl' tahmini: Türk bankacılık sektörünü 2025'in ikinci yarısında neler bekliyor?

-Her 4 liralık iç borç ödemesinin 3 lirası faize gitti: Türkiye ekonomisindeki borç ve faiz yükü üzerine --detaylı analiz.

-Küresel piyasalarda gözler ABD-Çin görüşmelerinde: Dünya ekonomisini etkileyecek bu kritik görüşmelerin piyasalara yansımaları.

-JPMorgan'dan Fed faiz ödemesi uyarısı ve Citi ABD faiz tahminini düşürdü: Uluslararası finans kuruluşlarından gelen son faiz beklentileri ve bunların piyasalara etkileri.

Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek, doğru yatırım kararları almak ve piyasadaki fırsatları kaçırmamak için Paranın İzinde programımızı kaçırmayın!