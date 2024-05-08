İsrail, Refah’ta 100’e yakın noktayı tanklarla vurdu
İsrail ordusu, hafta başından bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan paylaşılan görüntülerde tankların hareketi göze çarptı.
İsrail’in Refah'a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayınladı, görüntülerde tank hareketliliği göze çarptı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak, bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmalarda 30’a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusu dün insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmişti.