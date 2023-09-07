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Selde hayatını kaybeden doktor ve eşi için cenaze töreni

Kırklareli'deki meydana gelen selde hayatını kaybeden Selman ve eşi Mihriban Bağışlar için için cenaze töreni düzenlendi.

Haber Merkezi
AA
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Kırklareli'deki sel felaketinde, tatil için gittikleri İğneada'da hayatını kaybeden doktor Selman ve eşi Mihriban Bağışlar için cenaze töreni düzenlendi.

Anestezi asistanı Dr. Selman Bağışlar'ın görevli olduğu İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan törende, çift için helallik alınırken dua edildi.
Törende, gözyaşlarını tutamayan Bağışlar çiftinin yakınları ve doktor arkadaşları birbirlerine sarıldı.

Çiftin cenazeleri daha sonra Zeytinburnu Taş Camisi'ne getirildi.

Öğle namazı sonrası burada düzenlenen törene, çiftin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Selman Bağışlar'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'nın Alanya ilçesine gönderilirken eşi Mihriban Bağışlar'ın cenazesi ise Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. ​​​​​​​

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