17 usta yazardan Türkiye’nin yol hikâyeleri kitap oldu: Otobüsün Penceresinden

TEMSA, anlamlı bir edebiyat projesini hayata geçirdi. Çağdaş Türk edebiyatının usta isimleri Ahmet Ümit, Aslı Perker, Ayşe Sarısayın, Başar Başarır, Bedia Ceylan Güzelce, Defne Suman, Doğu Yücel, Haydar Ergülen, İsmail Güzelsoy, Mahir Ünsal Eriş, Mario Levi, Murat Yalçın, Pelin Buzluk, Sibel Oral, Şebnem İşigüzel, Şermin Yaşar ve Yekta Kopan'ın otobüs yolculuğu öykü ve anılarından oluşan “Otobüsün Penceresinden” isimli kitap, geçtiğimiz haftalarda Doğan Kitap etiketiyle satışa sunuldu. Sibel Oral’ın editörlüğünde hazırlanan kitap, farklı mekân ve zamanlarda geçen birbirinden özgün 17 hikâye ile okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor.

Tolga Kaan Doğancıoğlu

Kitabın lansman davetinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA’nın 55 yıldır Türk insanının hayatına dokunan çok güçlü bir marka olduğunu ifade ederken, “TEMSA, Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşı. Bu projenin çıkış noktası da aslında tam olarak bu. Hepimizin zihnine kazınmış bazı yol hikâyeleri vardır. Biz bu projeyle bu yol hikâyelerini, yaşadığımız keyifli anıları yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. Biz Türk insanı olarak gerçekten yol hikayelerini, yolculukları çok severiz. Her yolculukta da kendimizi biraz daha keşfederiz. ‘Otobüsün Penceresinden’ de bu yönüyle, bizi çok heyecanlandıran, mutlu eden bir proje” dedi.

Tüm geliri Hayal Ortakları Derneği’ne

TEMSA Art projesinde olduğu gibi, bu projede de tüm gelirin TEMSA çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlanacağının altını çizen Tolga Kaan Doğancıoğlu şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl içinde Çukurova Üniversitesi’nden öğrencilerimizle birlikte TEMSA ART projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle, üretim süreçlerimizde ortaya çıkan toplam 1,5 tonluk sanayi atığı ve hurdayı, genç sanatçılarımıza teslim ettik. Ve onlar da bu malzemelerden 20’ye yakın sanat eseri tasarladılar. Bunların bazılarını da düzenlediğimiz etkinlikte açık artırma usulüyle satarak buradan elde ettiğimiz kaynağı, TEMSA çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışladık ve köy okullarının renovasyonu için kullandık. Aynı yaklaşımı, bu projemizde de ortaya koyuyoruz. Bu sayede, bir yandan bu kitap projesiyle topluma bir fayda sağlarken, sonrasında da bu gelirleri yine toplumsal kalkınmanın farklı bir amacı doğrultusunda kullanacağız.”