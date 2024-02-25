Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi Tunus’ta

Albayrak Grubu, 2022 ve 2023 yıllarında yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına hat eserlerini ulaştırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan ve Tanzanya’da sanatseverleri bir araya getiren serginin 2024 yılındaki ilk yurt dışı durağı ise Tunus oldu. Tunus Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla gerçekleşen serginin açılışına Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve grup yöneticileri katıldılar.

300 yıllık dostluk

Tunus’un 1574 yılında Osmanlı idaresinden 1881 yılında Fransa tarafından işgaline kadar geçen üç asırlık döneme dayanan Türk-Tunus dostluğu sadece askeri değil; aynı zamanda kültürel açıdan da önemli bir geçmişe sahip. Sergi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Artık bir geleneğe dönüşmüş sergimizin 10 yıllık serüveninin en güzide eserlerini burada siz değerli sanatseverlerle buluşturuyoruz. Usta hattatlarımızın aylarca devam eden çalışmalarının neticesi olan bu eserleri Tunus’ta sergilemek bizler için bir gurur kaynağı. 300 yılı aşkın süre Osmanlı egemenliğinde kalan Tunus’ta Türk kültüründen izleri görmek ve iki medeniyet arasındaki ilişkileri dil ve kültür çerçevesinde izlemek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.