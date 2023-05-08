Gıda trendlerinde vegan ürünlere ilgi artsa da klasik lezzetler birinciliği bırakmıyor

104 yıllık uzmanlığıyla geliştirdiği ekmekçilik, pastacılık ve çikolata ürünleriyle yiyecek sektörüne hizmet veren Puratos, yarının tatlarını geliştirmek ve iş ortaklarına sunabilmek için gerçekleştirdiği ekmekçilik, pastacılık ve çikolata tüketim araştırması olan Yarının Tatları (Taste Tomorrow) çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 44 ülkede 17 binden fazla tüketiciyle her yıl gerçekleştirilen araştırmanın bir tüketici anketi ve çevrim içi medyayı sürekli takip eden yapay zekâ teknolojisinin bir sonucu olduğunu söyleyen Puratos Türkiye Genel Müdürü Bora Akın, “Taste Tomorrow'da insanların çevrim içi davranışları üzerinden istek ve ihtiyaçlarını analiz ve tahmin edebilen sofistike bir yapay zekâ teknolojisi kullanılıyor, böylece trendleri belirliyoruz. Global ve lokal tüketim alışkanlıkları, beklentiler ve değişen trendlerini analiz edip, ekosistemimizle paylaşarak geleceğin lezzetlerine ışık tutuyoruz” dedi.

Sektörü Yeniden Yapılandırma Fonu

Şubat ayında gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen afet sonrası deprem bölgesine verdikleri destekten de bahseden Akın, depremden etkilenen bölgelerdeki yerel ekmekçilik ve pastacılık işletmelerinin yeniden ayağı kalması için de “Puratos Türkiye Ekmekçilik ve Pastacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Fonu”nu hayata geçirdiklerini söyledi. Puratos Grubu'nun tüm paydaşlarını desteğe çağırdığı bu fona 500 bin euro bağışta bulunduğunu belirten Akın, fonda toplanan bağışlarla ekmekçilik ve pastacılık işletmelerinin ayağı kalkıp yeniden üretim yapabilmesi için gerekli araç, gereç ve kaynakları sağlayacaklarının altını çizdi.

Yarının Tatları (Taste Tomorrow) araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre tüketicilerin bugünlerde sofralarında klasik ürünleri, bitkisel bazlı seçenekleri, ekşi mayalı yeni ürünleri görmek istediklerinin altını çizen Akın, genel sağlığa faydalı fonksiyonel gıdalara yönelişin de bir hayli fazla olduğuna dikkat çekti. Tüketicilerin bir diğer tercihinin ise görsel açıdan çekici gıdalar olduğunu söyleyen Akın, bu trendleri şöyle açıkladı:

Klasiklere devam

Avrupa'da geçtiğimiz yıl sosyal medyada en çok tartışmaya yol açan gıda trendi "Klasiklere Devam" (Classics Continued), aynı zamanda Ortadoğu, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Karayipler'deki ilk üç trendden biriydi.

Bitkisel çözümler

İklim değişikliğinin sonuçlarının iyiden iyiye ortaya çıkmasıyla birlikte artık çok daha fazla tüketici sağlıklı ve etik yaşamak istiyor. Çevresel ayak izlerini azaltmak için vegan, vejetaryen veya fleksitaryen olarak bitki bazlı bir yaşam tarzına yöneliyorlar.

Ekşi maya

Asırlık bir zanaat olan ekşi maya fermantasyonunda patlama yaşanıyor. Bunun sebebi, ekşi mayanın pek çok faydasının olması; tadı benzersiz, üstelik tüketicilere göre de maya bazlı ekmeklerinkinden çok daha güzel. Fermantasyon aynı zamanda son ürünün sindirimini de kolaylaştırıyor, tüketicilerin bağırsak sağlığına daha fazla odaklandığı için de daha fazla ilgi görüyor.

İşlevsel gıdalar

Günümüzde tüketiciler sağlıklarına ve ne tükettiklerine daha dikkat ediyor. Omega-3 yağlarının ne olduğunu, kan şekeri seviyelerini nasıl yüksek tutacaklarını ve bir protein barda aranacak en sağlıklı bileşenlerin hangileri olduğunu tam olarak biliyorlar.

Görsel çekicilik

İlk lokma her zaman gözlerle alınır, iyi görünen yiyecekler daha iştah açıcı olarak algılanır. Sosyal medya çağında estetik açıdan tatmin edici yiyecekleri her yerde görebiliyoruz. Yenilebilir altın, kurutulmuş çiçek yaprakları veya serpilmiş tohumlar gibi içerikler öne çıkıyor.

Nostaljik tatlar

Yükselişe geçen besinlerde un ve tahıl alternatiflerini yüzde 22,3 yükselişle klasikler takip ediyor. Bir turta sizi çocukluğunuzun doğum günlerine geri götürebilir ve bir lokma güveç büyüdüğünüz yöreye özgü anıları tetikleyebilir.

İleri dönüşüm dönemi

İklim üzerindeki etkilerin yaklaşık üçte biri gıda üretimi ve tüketiminden kaynaklanıyor; bu sebeple tüketiciler gıda israfını durdurmak istiyor. İleri dönüştürülmüş gıdalar yüzde 17,8 yükseliş gösteriyor. İleri dönüşümle ilgili çevrim içi sohbetlerin çoğu, sebze ve ekmek artıklarını kullanarak yeni tarifler denemekle ilgili.