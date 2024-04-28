Kitap Fuarı, dört yıl aradan sonra Eskişehir’e geri döndü

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ve Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası’nın destekleri ile düzenlenen Eskişehir 3. Kitap Fuarı, 5 Mayıs Pazar akşamına kadar Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’nde sürüyor.

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Eskişehir’de bir araya getiren Eskişehir 3. Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde 400’den fazla yazar okurlarıyla buluşuyor. Fuarın konukları arasında Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Alişan Kapaklıkaya, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Barış Terkoğlu, Birsen Ekim Özen, Caner Sarıoğlu, Celal Karaca, Dilek Cesur, Emre Kongar, Enver Aysever, Erdem Atay, Faruk Dilaver, Fatih Duman, Figen Alkaç, Haydar Ergülen, Hüseyin Hakkı Kahveci, Mecit Ömür Öztürk, Mustafa Balbay, Nihat Genç, Saygı Öztürk, Suat Turgut, Şükran Soner, Tarık Tufan, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Yoshinori Moriwaki, Zülal Kalkandelen ve Ziya Selçuk’un yanı sıra özellikle genç okurların takip ettiği Adora Yağmur, Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Ceren Melek, Dilara Keskin, Emre Gül, Loresima, Maral Atmaca ve Zeynep Sahra gibi genç yazarlar da yer alıyor.

İllüstratörler Duvarı

Eskişehir 3. Kitap Fuarı kapsamında, fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği “İllüstratörler Duvarı” oluşturuldu. Bu duvarda, illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkânı bulurken, yeni iş imkânları için de fırsat yakalayabilecekler.

Edebiyatı konu alan belgeseller

Fuar etkinlik programında, edebiyatı konu alan belgesellerle ilgili çeşitli etkinlikler ve gösterimler de yer almakta. Nazlı Berivan Ak tarafından hazırlanan ‘Tarsus’ta Bir Bağımsız Kitabevi: Kitapçı’, BSB Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği desteğiyle, Sevinç Yeşiltaş’ın hazırladığı ‘Güzergâh Edebiyat - Enis Batur’ ve ‘Güzergâh Edebiyat - Latife Tekin’, Aydın Orak’ın hazırladığı ‘Yaşar Kemal Efsanesi’ ve Ulaş Tosun’un hazırladığı ‘Merhaba Canım’ belgesel gösterimleri ile edebiyatın gücü ve etkisi kitapseverlerin ilgisine sunulacak.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günlerine www.kitapfuarieskisehir.com sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından ulaşılabilecek. Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesi fuar web sitesinde bulunan ‘Etkinlik Takvimi’ ve ‘İmza Günleri’ sekmesinden takip edilebilecek.

Girişin ücretsiz olduğu Eskişehir 3. Kitap Fuarı 10.00 - 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.