Lezzet damaklarda, İstanbul manzarası ayaklar altında…

İstanbul Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, Boğaz ve tarihi yarımada manzaralı mekânda konuklarını yeni menüsüyle ağırlıyor.

Dünya mutfaklarını sentezlemeyi, mevsimsel, sürdürülebilir ve ürüne odaklı yemekler yapmayı tercih ettiğini dile getiren Head Chef Serhat Eliçora ve mutfak ekibi eşliğinde oluşturulan Anadolu mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarının lezzetlerinin kucaklanması amaçlanan menü, geçmişten günümüze birçok kültüre ev sahipliği yapmış âdeta bir medeniyetler atlası olan İstanbul’dan ilham alıyor.

Binbir renkli mutfak mirası

Binbir renkli mozaik taşlarının birleşimiyle oluşmuş bir mutfak mirasını da yâd etmeyi amaçlayan kış menüsü ile her kültürü kapsayan ve kucaklayan çağdaş dünya mutfağı örnekleri de sergilenerek birleştirici ve bütünleştirici bir mutfak felsefesi yansıtmak hedefleniyor.

Restoran, bar ve lounge olarak hizmet veren Izaka Terrace, haftanın yedi günü 12.00-02.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Izaka Terrace’ta her Çarşamba, Cuma, Cumartesi Fredi Yarcan “Blue Nights” isimli solo gitar performansı ile 20.30-23.00 saatleri arasında sahne alıyor.