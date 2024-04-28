Macar sinemasının 120 yılına bakış!

Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi İstanbul, Macar sinemasının doğuşunun 120. yıldönümü vesilesiyle Macaristan Ulusal Film Enstitüsü’nün 2021 yılında açtığı ve Macar sinemasının tarihine kapsamlı bir bakış sunan “Geniş Açı” sergisini daha küçük bir ölçekte mekânına taşıyor.

Macar sinemasının doğuşu 30 Nisan 1901'de Budapeşte'deki Urania Bilim Tiyatrosu'nda gösterilen “Dans” filmiyle başlıyor. Macar sinemasının tarihi ise ayrılan, sonra yeniden birleşen ve sonra tekrar ayrılan yollarla, tarihsel olaylar ve yenilikçi teşebbüslerle karakterize ediliyor. Serginin hedefi, ilk andan itibaren Macar kültürünün önemli bir parçasını oluşturan Macar sinemasının ve film endüstrisinin geçmişinin ve bugününün kapsamlı bir portresini sunmak.

Dev infografik harita

Sergide, sessiz ve sesli sinema dönemi, Macar sinemasının altın çağları, ödüllü çağdaş filmler ve birçok önemli festivalde kazanılan ödüllere dair dikkat çekici bilgiler paylaşılıyor. Ayrıca tarihsel bir perspektiften, başta Hollywood’da olmak üzere uluslararası kariyere sahip Macar sinemacılar, Macar kökenli Oscar ödüllü ve Macaristan'da çalışan film yapımcılarına da yer veriliyor. Dev bir infografik harita, Macar film yapımcılarının göç dalgalarını ve varış noktalarını gösteriyor. Lumière’in ortakları tarafından 1896 yılının Mayıs ayında Budapeşte'de çekilen ilk filmler, sergide kaliteli kopyalarıyla seyirciyle buluşuyor.

Sergi ayrıca, yaratıcı süreç, üretim teknolojisi ve film gösterimi deneyimi gibi diğer önemli unsurlara da yer veriyor. Projektör, kamera ve prodüksiyon ekipmanlarının yanı sıra orijinal kostüm ve maketlerin de sergileneceği sergide ziyaretçiler, ekranlardan tarihi sahnelere tanık oluyor. Serginin başlığı olarak seçilen “Geniş Açı” ise yalnızca zamana değil mekâna da vurgu yapıyor. Özel belgeler, basın materyalleri ve değerli hatıralar, sinema tarihindeki bu zaman yolculuğunu heyecanlı kılıyor.

Serginin 29 Nisan Pazartesi tarihli açılışına tasarımcısı Piroska É. Kiss de katılıyor.