İstanbul Modern Sinema’da kısa film şöleni

İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı mayıs programında, yıla damgasını vuran 25 kısa film yer alıyor.

Kısa filmin sinema dünyasında keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, "Üçüncü kez düzenlediğimiz Gelecek Kısa programında bu yıl 25 filme yer veriyoruz. Aralarında Küçük Buluntular, Ferret gibi izleyiciyle ilk kez buluşacak filmler de var. İstanbul Modern Sinema'da bir kısa film festivali gibi hazırlandığımız Gelecek Kısa'yı, Yiğit Hepsev, Vehbi Bozdağ, Selin Öksüzoğlu başta olmak üzere yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştireceğiz" dedi.