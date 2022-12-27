Allıoğlu: Eğitim fonuyla gençlere yol arkadaşı olacağız

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Merkezli iş insanlarının oluşturduğu sivil toplum örgütü Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, iş dünyasının gelişimine yönelik çalışmalar yanında, eğitim bursu çalışmalarını da büyüttüklerini söyledi.

Derneğin geleneksel yılbaşı balosu Ankara’da yapıldı. Baloda bir konuşma yapan Nezih Alloğlu, Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonunu büyütmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, bu fonla sadece burs sağlamayı hedeflemediklerini vurguladı.

Allıoğlu, amacımız gençlerimize sadece maddi destek sağlamak değil, onlara yol arkadaşı olabilmek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü kendimize şiar ediniyoruz. Biz daha fazla gence ulaşmak için daha her zaman olduğu gibi gelecek yılarda da çok çalışacağız” dedi. Nezih Allıoğlu, Derneğin İzmir şubesinin açıldığını, Çorum, Bursa ve Konya’da da şube açmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Şevval Sam’ın sahne aldığı baloya Ankara milletvekilleri ve Ankara merkezli iş insanlarının kurduğu sivil toplum örgütleri, Ankara’daki mülki ve yerel yöneticiler katıldı.