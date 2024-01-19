Avrupa'da 15 milyon yıl önce yaşamış bir kedi türü keşfedildi

İspanya'da, yaklaşık 15,5 milyon yıl önce yaşamış bir kedigil fosili bulundu. Fosil, Madrid şehri yakınlarındaki Príncipe Pío-2 bölgesinde ortaya çıkarıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre araştırmacılar, fosilin oldukça iyi korunmuş olduğunu ve bugüne kadar bilinen en eksiksiz erken dönemde yaşamış kedigil fosillerinden biri olduğunu söylüyor.

Fosilin, orta büyüklükte bir kedigil olduğu ve güçlü bir ısırığa sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Kediler, yaklaşık 65 milyon yıl önce ortaya çıktı. Bu yeni keşif, kedilerin Avrupa'da evrimleştiğini ve bu kıtanın ekosisteminde önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Araştırma, Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlandı.

İşte bilim insanlarının fosillerden yola çıkarak canlandırdığı görüntü: