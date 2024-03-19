Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu

"Zor Ölüm", "Altıncı His "gibi yapımlarla tanınan ve Afazi ile demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah Belle Willis'e otizm teşhisi konuldu.

30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında babasıyla birlikte olduğu bir videosunu yayınladı. Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Bruce Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı olan Willis, daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.