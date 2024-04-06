İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyor!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan ve Ardanan haric) bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mardin haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.